У світі не вщухає пандемія коронавірусу, на планеті активно поширюються нові штами вірусу. Бразильську мутацію лабораторно підтвердили і в українця.

За даними ВООЗ, на планеті підтвердили уже понад 173 млн випадків захворювання на коронавірус. За час пандемії вірус забрав життя понад 3,7 млн осіб.

Водночас в Україні станом на 8 червня зафіксували 2 216 654 випадки коронавірусу. Загалом від Covid-19 на території країни померло 51 333 людини.

Нові штами вірусу

На планеті продовжують активно поширюватися нові варіанти вірусу, частина із них циркулює і в Україні. У вівторок повідомили, що бразильский штам виявили у мешканця Львівської області, який приїхав до Італії.

А індійські фахівці дослідили штам Дельта, який вперше виявили на території цієї країни. За їхніми даними, варіант більш заразний та небезпечний, у хворих спостерігають порушення слуху, важкі розлади шлунку та утворення тромбів, що призводить до гангрени.

Вакцинація проти коронавірусу

З поширенням вірусу у світі боряться за допомогою вакцинації. Так, уряд Індії забезпечить безкоштовними вакцинами проти коронавірусу всіх дорослих з 21 червня.

А у Великій Британії вакцинованим користувачам застосунків для знайомств пообіцяли бонуси.

Карантин в Україні та світі

Продовжують у країнах світу дотримуватися і карантинних обмежень. Зокрема, у Британії місцевих мешканців закликають літню відпустку провести вдома, на батьківщині, або ж відвідати країни, які перебувають у “зеленому” списку.

Водночас в Україні можуть послабити карантин у низці регіонів. За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 “зеленій” зоні карантину відповідають 14 областей: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 червня в Україні погіршилася епідситуація.

За добу виявили 1 602 випадки Covid-19.

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