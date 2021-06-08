Чому важливо вчасно лікувати захворювання нирок

Нирки надзвичайно важливі для організму, оскільки виконують не одну, а відразу кілька життєво важливих функцій. Тому будь-яка патологія цих органів серйозна.

Хронічні захворювання нирок зазвичай розвиваються повільно й часто непомітно для людини. А проявляються патології вже тоді, коли вони зайшли занадто далеко. Тому слід робити планові аналізи крові та сечі, щоб вчасно виявити хронічну ниркову патологію.

Причини хронічних захворювань нирок

Хронічне захворювання може з’являтися як результат гострого процесу, який лікували неправильно або й зовсім не лікували – таким буває хронічний пієлонефрит.

вроджені аномалії;

діабетична нефропатія – ураження ниркових капілярів внаслідок порушеного вуглеводного обміну;

нирковокам’яна хвороба – в її основі також обмінні порушення, через які в сечі з’являється твердий осад, а потім і камені, які перешкоджають нормальному руху рідини і можуть руйнувати тканину нирки;

пухлини як самих нирок, так і розташованих поруч органів, які викликають порушення відтоку сечі;

інтоксикація – пошкодження ниркової тканини. Її викликають токсичні речовини: алкоголь, анальгетики, хіміотерапевтичні препарати, солі літію, імуноглобуліни А і деякі інші.

Хронічна хвороба нирок

Неналежне лікування нирок або ж його відсутність призводять до формування хронічної хвороби нирок (ХХН), яка є початковою стадією хронічної ниркової недостатності (ХНН).

Під час ХХН розвивається процес втрати нирками своїх функцій. На початкових стадіях хвороба зазвичай не має проявів, адже відбувається функціональна адаптація — неушкоджена ниркова тканина компенсує пошкоджену і працює зі збільшеним навантаженням. Поступово погіршується функція концентрації сечі, пізніше порушується виведення калію, фосфатів та інших сполук. Від цього починають страждати інші органи і системи, передусім – серцево-судинна.

Ниркова недостатність – стан, коли ниркової адаптації вже не відбувається, і нирки більше не можуть впоратися зі своєю функцією. В результаті токсичні для організму сполуки, які більше не виводяться нирками, циркулюють у крові, пошкоджуючи різні органи (уремія). Виникає серцева недостатність і порушення з боку інших систем. Цей процес незворотній, і єдиним шансом на порятунок залишається пересадка нирки.

Чому важливо вчасно лікувати нирки

Вкрай важливо вчасно виявити хронічне захворювання нирок і вжити адекватних заходів для лікування. Під час будь-яких захворювань нирок варто звернутися до лікаря (уролога або нефролога).

Деякі хронічні захворювання нирок можна вилікувати, не допустивши розвитку ХХН, наприклад, хронічний пієлонефрит. Інші не вдається вилікувати повністю, але можна їх тримати під контролем, сповільнивши прогресування навіть не на роки, а на десятки років.