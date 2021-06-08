Варикоз – не лише серйозне захворювання, а й проблема, яка заважає комфортно жити.

Особливо вона загострюється з приходом літа – періоду відкритого одягу, коли розширені вени починають бути помітнішими не лише самій людині, а й іншим.

Факти ICTV поспілкувалися із завідувачем відділення передопераційної діагностики та відновлювального лікування, науковим співробітником відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, судинним хірургом вищої категорії, флебологом, кандидатом медичних наук Михайлом Артеменком та з’ясували головні причини цього захворювання, а також чи можна прибрати варикоз без операції.

Що таке варикоз та його причини

– Варикоз – це спадкове захворювання, генетично зумовлений дефект внутрішньої стінки вен. Хоч він і передається спадково, але його можна спровокувати низкою чинників, – говорить Михайло Артеменко.

За словами фахівця, головні причини, які можуть спровокувати прогрес варикозу:

важка робота стоячи;

підйом вантажів;

вагітність.

Стадії варикозу

Хворобу починають діагностувати вже з 11 років і до старості, тобто проявитися вона може у будь-якому віці.

– Варикозна хвороба фіксується лише на нижніх кінцівках. Також може бути ще варикоз малого таза. Вище варикозу не буває через будову венозної системи, – доповнює судинний хірург.

Нині існує класична класифікація варикозу за шкалою від 0 до 6:

С0: видимих ​​проявів варикозу немає, але вже відчувається важкість та непокоять судоми у ногах;

С1: поява телеангіоектазій (судинних зірочок), під шкірою формуються дрібні венозні сіточки, можуть турбувати нічні судоми;

С2: виражені варикозні вени;

С3: набряки ніг, які можуть не проходити після відпочинку;

С4: трофічні зміни на шкірі (ліподерматосклероз, дерматит);

С5: зміни шкіри та загоєна трофічна виразка;

С6: зміни шкіри та відкрита трофічна виразка.

Лікування варикозу

Сьогодні варикозне розширення судин лікується за допомогою операцій. Вони бувають традиційні – під наркозом вени вирізають, а також лазерні – без наркозу і розрізання.

– Якщо людина хоче, щоб вен не було помітно, тобто досягти косметичного ефекту, їй доведеться якусь операцію робити. Без хірургічних втручань, з розрізанням або без, не обійтися, – каже Михайло Артеменко.

За його словами, є випадки, коли людина може робити операцію на свій розсуд, але на деяких стадіях вона просто необхідна.

– Потрібно робити операцію на тих стадіях, коли вже трофічна виразка. На інших стадіях робити можна, якщо не подобається зовнішній вигляд, і людина не готова носити компресійні панчохи. Сказати, як розвиватиметься хвороба надалі, дуже складно. Можна все життя прожити з другою стадією, – пояснює фахівець.

Водночас уникнути розвитку хвороби допоможе носіння компресійних панчіх.

– Якщо людина хоче, щоб хвороба не розвивалася, не було ускладнень, перестали рости вени, вона може носити компресійні панчохи або колготки. Це притисне вену так, як ніби її видалили, – додає Михайло Артеменко.

Щодо лікування варикозу за допомогою різних препаратів і засобів, то це, за словами лікаря, неможливо.

– Нереально досягти кремом або масажем розсмоктування судини. Більшість виробників одразу зазначають, що їхні препарати не є базами або не є лікувальними засобами, – коментує судинний хірург.

Як проходить операція з видалення варикозу

Сьогодні в Україні немає затверджених протоколів з лікування варикозу, каже Михайло Артеменко. Через це проводяться як традиційні операції з вирізання вен, так і лазерні. Останні більш прогресивні.

– Це звичайні уколи. Жодних розрізань або надрізань не проводиться. Просто багато уколів. Людина встає з операційного столу, і через 15 хвилин вже можна йти додому, – пояснює лікар.

Водночас вирізання вимагає наркозу, це складніша процедура.

Чи можна позбутися варикозу назавжди

Операція прибирає лише розширені вен, проте схильність до цього захворювання лишається з людиною упродовж усього життя.

– В інших місцях інші вени можуть з’являтися з часом. Це називається прогрес захворювання, – коментує Михайло Артеменко.

Щодо рецидиву після операції, коли та сама вена знову розширюється, то за правильного виконання процедури ця ймовірність дорівнює нулю.

Профілактика варикозу

Якщо людина фіксує, що у неї є схильність до варикозу, потрібно дотримуватися низки правил, щоб уникнути розвитку хвороби:

намагатися тримати свою вагу в нормі;

займатися фізичним навантаженням;

продукти харчування не впливають, але надмірна вага призводить до підвищення навантаження на ноги і до реалізації генетичної спадковості;

з моменту вагітності дівчина, схильна до захворювання, має носити компресійні панчохи щодня (знімати їх лише вночі) до шостого місяця після пологів.

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Фото: Прес-служба ДУ НІХТ ім. О. О. Шалімова, Pixabay