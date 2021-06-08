Нове дослідження німецьких вчених викликає тривогу: обов’язкова вакцинація може вчинити істотний негативний вплив на добровільну явку громадян до пунктів вакцинації проти Covid-19.

Протидія Covid-щепленням спостерігається сьогодні в усьому світі, що викликало необхідність запровадження політики обов’язкової вакцинації.

Так, у березні уряд Галісії в Іспанії запровадив обов’язкову імунізацію для дорослих, а на порушників наклав значні штрафи. Італія зробила щеплення обов’язковими для медичних працівників. Системи Каліфорнійського університету і Каліфорнійського державного університету оголосили наприкінці квітня, що вакцинація буде обов’язковою умовою під час складання іспитів до цих навчальних закладів.

Дане дослідження вчених з Інституту Санта-Фе в США ґрунтувалося на результатах більш раннього аналогічного проекту їхніх румунських колег. Ті дійшли висновку, що примусові вакцинації знижують бажання людей прийти на щеплення, особливо серед тих, хто не довіряє державним установам.

– Дорогих помилок можна уникнути, якщо політики ретельно проаналізують витрати на примусове виконання, – переконаний один із авторів дослідження, економіст Семюель Боулз.

Примус, на його думку, може не лише посилити опір вакцинації, а й спровокувати соціальний конфлікт за рахунок подальшого відчуження громадян від уряду і наукової медичної еліти.

Проте, за його словами, примус “все ще може бути необхідний, якщо кількість бажаючих пройти вакцинацію недостатня для боротьби з пандемією”.

Цікаво, що автори також спираються на дані про динаміку поширення нових продуктів і технологій, таких як телевізори і пральні машини, у минулому столітті. Вони вважають, що якщо ті, хто вагається або противиться вакцинації, бачать, як вакцинуються інші, вони можуть змінити свою думку.

Вивчення чужих рішень про вакцинацію – конформізм в психології – означає, що навіть якщо початкові коливання щодо Covid-щеплень значні, по мірі того, як все більше людей будуть щеплені, цього може виявитися достатньо для досягнення мети колективного імунітету без примусу і зобов’язань.

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