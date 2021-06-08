Чи потрібно пити вітаміни влітку – імунолог

Чи потрібно пити вітаміни влітку – питання, яке постає перед українцями. З одного боку, літній період багатий на свіжі овочі, фрукти, ягоди, зелень. З іншого – у людей можуть бути сумніви щодо того, чи отримують вони всі необхідні речовини.

Факти ICTV розбиралися, чи потрібні влітку вітаміни.

Вітамінні комплекси не потрібні у літній період через різноманітність свіжих овочів та фруктів, вважає доктор медичних наук, імунолог Андрій Волянський.

– Якщо людина харчується різноманітно, то не потрібно додатково влітку приймати вітаміни, – зазначає він.

Їх можна не вживати і протягом всього року, проте лише тим, хто не економить на продуктах харчування.

– Є люди, які не економлять на раціоні. І вони отримують повноцінний набір необхідних вітамінів цілий рік з продуктів харчування. Ті, хто умовно купують свіжі морепродукти, різну зелень. Загалом вони не потребують вітамінів, – додає фахівець.

За його словами, решті людей варто пити вітаміни з настанням холодів.

– Варто пити вітаміни зі зменшенням світлового дня, у період з жовтня до березня. У цей період людина недоотримує вітамін Д. Також в овочах і фруктах, привізних або парникових, уже менше корисних речовин, – коментує імунолог.

Загалом вітаміни можуть вживати люди, які не люблять якісь продукти (особливо це стосується дітей), щоб компенсувати дефіцит необхідних речовин.

Найкорисніші ягоди

Літо – період овочів, фруктів та ягід.

Факти ICTV з’ясували, які з них найкорисніші.

Детальніше про те, які ягоди найкорисніші, читайте у нашому матеріалі.