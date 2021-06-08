Чим небезпечний індійський штам Дельта – лікарі

Індійські лікарі помітили, що симптоми штаму коронавірусу Дельта відрізняються від тих, які проявляються у пацієнтів зі звичайним Covid-19.

Спеціалісти вважають, що саме цей штам, який вперше зафіксували в Індії, викликав спалах захворюваності у країні. Штам Дельта більш заразний, ніж інші варіанти вірусу і небезпечний.

Зазвичай у хворих з Індії під час коронавірусу спостерігають порушення слуху, важкі розлади шлунку та утворення тромбів, що приводить до гангрени.

– У деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або малі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени, – зазначив кардіолог з Мумбаї Ганеш Манудхане.

За його словами, двом пацієнтам через це ампутували пальці та стопу. Фахівці також виявили випадки утворення тромбів в кровоносних судинах, що живлять кишківник, через що пацієнти відчувають біль в животі. Також люди звертаються до лікарів через втрату слуху, набряком на шиї та важкою формою тонзиліту.

Періатр Четан Мундада додав, що штам Дельта поширюється швидко та загрожує дітям.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок повідомив, що штам коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, приблизно на 40% заразніший за штам Альфа, зафіксований у Великій Британії.

Нині індійський штам зафіксували вже у 62 країнах, проте в Україні його не виявили.

Джерело: ТheРrint