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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Чим небезпечний індійський штам Дельта – лікарі

лікарня

Індійські лікарі помітили, що симптоми штаму коронавірусу Дельта відрізняються від тих, які проявляються у пацієнтів зі звичайним Covid-19.

Спеціалісти вважають, що саме цей штам, який вперше зафіксували в Індії, викликав спалах захворюваності у країні. Штам Дельта більш заразний, ніж інші варіанти вірусу і небезпечний.

Зазвичай у хворих з Індії під час коронавірусу спостерігають порушення слуху, важкі розлади шлунку та утворення тромбів, що приводить до гангрени.

– У деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або малі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени, – зазначив кардіолог з Мумбаї Ганеш Манудхане.

За його словами, двом пацієнтам через це ампутували пальці та стопу. Фахівці також виявили випадки утворення тромбів в кровоносних судинах, що живлять кишківник, через що пацієнти відчувають біль в животі. Також люди звертаються до лікарів через втрату слуху, набряком на шиї та важкою формою тонзиліту.

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Періатр Четан Мундада додав, що штам Дельта поширюється швидко та загрожує дітям.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок повідомив, що штам коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, приблизно на 40% заразніший за штам Альфа, зафіксований у Великій Британії.

Нині індійський штам зафіксували вже у 62 країнах, проте в Україні його не виявили.

Джерело: ТheРrint

Фото: Depositphotos

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