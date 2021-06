У МОЗ розповіли про постачання до України вакцин проти коронавірусу виробництва NovaVax та Sanofi.

Про це прес-служба відомства повідомила у коментарі Фактам ICTV.

Щодо речовини від компанії Sanofi, то переговорів щодо закупівлі вакцини Україна не проводила.

Напередодні у Білому домі скасували вимогу про пріоритетність США під час закупки вакцин проти коронавірусу цих виробників.

#Covid19 vaccine makers AstraZeneca, Noravax and Sanofi will now have authority over which orders, including those from other countries, they’ll fulfill first after the White House scrapped a Defense Production Act rule that prioritized jabs for the U.S. pic.twitter.com/pM7ThLV1vf

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 7, 2021