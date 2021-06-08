У МОЗ розповіли про постачання до України вакцин проти коронавірусу виробництва NovaVax та Sanofi.

Про це прес-служба відомства повідомила у коментарі Фактам ICTV.

– Україна має домовленості на постачання 10 млн доз вакцини від NovaVax. Зараз вакцина перебуває на третій фазі клінічних випробувань. Щойно вакцину буде дозволено для використання, Україна готова затвердити всі необхідні документи для реєстрації усередині країни і застосовувати цей препарат у вакцинальній кампанії, – зазначає прес-служба МОЗ.

Щодо речовини від компанії Sanofi, то переговорів щодо закупівлі вакцини Україна не проводила.

Напередодні у Білому домі скасували вимогу про пріоритетність США під час закупки вакцин проти коронавірусу цих виробників.

#Covid19 vaccine makers AstraZeneca, Noravax and Sanofi will now have authority over which orders, including those from other countries, they’ll fulfill first after the White House scrapped a Defense Production Act rule that prioritized jabs for the U.S. pic.twitter.com/pM7ThLV1vf — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 7, 2021

Вакцинація проти коронавірусу

З лютого в Україні відбувається імунізація населення проти коронавірусу.

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Першими щеплення отримали медики.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.