Україна запровадить цифрові Covid-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі ж документи будуть введені в дію в Європейському Союзі. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі одного з телеканалів.

За словами Олега Немчінова, українські сертифікати будуть подібні до європейських і міститимуть інформацію, як про отримання вакцини, так і про негативні ПЛР-тести і факт одужання від Covid-19.

Covid-сертифікати будуть як в електронному, так і у паперовому вигляді і матимуть QR-код.

– Для того, щоби вони почали діяти, їх повинні затвердити в Європі. Це просте питання. Затвердить Європа, і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити сертифікат у нас. Після цього можна буде його запроваджувати, – повідомив міністр.

Він додав, що технологічно Україна була до цього готова ще півтора-два місяці тому. Але вже на стадії затвердження українських аналогів ЕС знову заходилася розширювати вимоги до Covid-сертифікатів.

Наразі стало відомо, Європарламент має винести на голосування рішення про запровадження цифрових сертифікатів для подорожей на пленарній сесії 7-10 червня.

Це стало можливим після того, як посли ЄС висловили одностайну підтримку політичній домовленості, досягнутій між Радою ЄС і Європейським парламентом 20 травня щодо цифрових Covid-сертифікатів Євросоюзу.

А 21 травня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (Coreper) підтримав домовленість Ради ЄС і Європейського парламенту щодо запровадження цифрових Covid-сертифікатів з 1 липня.

Нагадаємо, мета запровадження Covid-сертифікатів – сприяти безпечним і вільним подорожам у час пандемії Covid-19 шляхом надання доказу, що особа була щеплена від коронавірусної хвороби, отримала негативний результат тесту на Covid-19 або вилікувалася від хвороби.

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