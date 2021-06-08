Станом на ранок 8 червня 2021 року в Києві за добу суттєво збільшилася кількість нових випадків коронавірусу – 700.

За весь час пандемії Covid-19 у столиці зареєстрували 209 825 випадків небезпечного захворювання.

У Києві зафіксували 5 132 летальних випадки від Covid-19, а за минулу добу померла одна людина. Загалом від коронавірусу у столиці одужало 186 148 людей, за добу – 866 пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: