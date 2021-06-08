Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

На Херсонщині відкриють центри вакцинації від Covid-19 – ОДА

вакцинация

Цієї суботи, 12 червня, на базі двох шкіл і ТРЦ Херсону відчиняться три центри вакцинації. Сюди, по запрошенню сімейних лікарів, прийдуть ті, хто записався в лист очікування в мобільному додатку Дія.

Всього таким чином прищепитися від Covid-19 виявили бажання більше 8 тисяч жителів Херсонщини. Про це повідомила Херсонська ОДА.

– Ми опрацювали рекомендації МОЗ щодо належного облаштування локацій для вакцинації, враховуючи, як масове щеплення проходить зараз в інших регіонах, – зазначив заступник голови Херсонської ОДА Андрій Шибаєв.

Під час наради з керівниками відповідних структурних підрозділів та установ, головними лікарями медзакладів Херсона й правоохоронцями було наголошено, що вакцинація у таких центрах має відбуватися із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

Читайте
Бразильський штам в українця і можливе послаблення карантину: головне про Covid-19

Як то достатня кількість виходів та санітарні умови для одночасного безпечного перебування великої кількості людей із дотриманням соціальної дистанції.

Щеплюватимуть вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovaс. Вакцинація буде безкоштовною й добровільною.

Читайте також, за якими адресами в найближчі вихідні центри вакцинації  відкриються в Броварах та Білій Церкві.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка