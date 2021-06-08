Цієї суботи, 12 червня, на базі двох шкіл і ТРЦ Херсону відчиняться три центри вакцинації. Сюди, по запрошенню сімейних лікарів, прийдуть ті, хто записався в лист очікування в мобільному додатку Дія.

Всього таким чином прищепитися від Covid-19 виявили бажання більше 8 тисяч жителів Херсонщини. Про це повідомила Херсонська ОДА.

– Ми опрацювали рекомендації МОЗ щодо належного облаштування локацій для вакцинації, враховуючи, як масове щеплення проходить зараз в інших регіонах, – зазначив заступник голови Херсонської ОДА Андрій Шибаєв.

Під час наради з керівниками відповідних структурних підрозділів та установ, головними лікарями медзакладів Херсона й правоохоронцями було наголошено, що вакцинація у таких центрах має відбуватися із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

Як то достатня кількість виходів та санітарні умови для одночасного безпечного перебування великої кількості людей із дотриманням соціальної дистанції.

Щеплюватимуть вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovaс. Вакцинація буде безкоштовною й добровільною.

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