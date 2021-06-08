Почати день ідеально зі склянки чистої води кімнатної температури. А з урахуванням того, що нешкідлива для організму доза кофеїну всього дві філіжанки середньої міцності в день, активувати нервову з систему можна за допомогою інших корисних напоїв, що бадьорять. Спробуйте замінити ними каву – вам обов’язково сподобається.

– Каву може замінити вранці стакан води з ложечкою меду. Це відмінно запустить обмін речовин і послужить прекрасним легким енергетиком, після якого захочеться жити і творити, – запевняє сімейний лікар поліклініки Оболонського району Київ Людмила Сердюк.

Тут слід враховувати, що надмірна кількість кави дає ефект, зворотний очікуваному. До того ж кава активно вимиває з організму кальцій, від чого шкіра стає сухою і тьмяною.

Ця максима особливо актуальна для літнього сезону, коли організм слід всіляко зволожувати – як зовні, так і зсередини.

А протягом дня щоб підбадьоритися, за словами Людмили Сердюк, каву можна замінити такими прекрасними напоями:

Цикорій – доступний, дешевий, дуже схожий на каву, але без кофеїну, зате в достатній кількості вітаміни групи РР, В і вітамін С, а також кальцій, калій і магній, які сприятливо впливають на організм.

Чай, неміцний чорний або зелений, в тому числі і масала – теїн, що в ньому міститься набагато крутіше кофеїну, бо тримає заряд бадьорості до 5 годин і при цьому нешкідливий для організму.

Какао – звичайно, не енергетик, але супер смакота дуже схожа на каву з масою корисних речей, в тому числі магнію, кальцію, цинку, заліза і калію для серця і судин.

Імбир – зовсім вже не кава, зате відмінно бадьорить і зміцнює імунітет. А якщо додати в гарячий імбирний чай трохи свіжого апельсинового або мандаринового соку, смак вас приємно здивує.

Апельсиновий сік – фреш з двох середніх апельсинів дасть фору всій каві світу. Освіжаючий смак і вітамін С відмінно стимулюють мозкову активність, дарують енергію і натхнення.

Від цих напоїв можна отримати не менший заряд енергії, ніж від перемелених і зварених зерен Арабіки. Зате користі для здоров’я – незрівнянно більше.

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