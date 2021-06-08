Вперше за останні 20 років фармакологам вдалося вивести препарат, що істотно сповільнює ослаблення когнітивних здібностей у пацієнтів молодше 80 років з початковою стадією хвороби Альцгеймера.

Ліки адуканумаб розроблено компанією Biogen і вже схвалено Американським управлінням з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). У продаж надійде під комерційною назвою Aduhelm.

Дія препарату базується на руйнуванні білка амілоїду, відповідального за формування в мозку людини згустків, які і є головною причиною виникаючих з віком проблем з пам’яттю, спілкуванням і мисленням. Перед його застосуванням потрібно встановити точний діагноз за допомогою МРТ-сканування.

Цікаво, що протягом 10 років було представлено понад 100 розробок для лікування старечого недоумства. Але жодна з них не витримала перевірки.

До слова, адуканумаб теж був на межі провалу, показуючи непереконливі результати в ході випробувань на 3 000 добровольцях, поки виробник не вирішив застосувати більш високі дози.

Новий препарат не розглядається як панацея, але його поява має дати потужний поштовх до нових досліджень в області деменції, яка вже традиційно відстає в порівнянні з онкологією і кардіологією.

За офіційною статистикою, понад 30 мільйонів людей у ​​світі старше 65 років страждають на хворобу Альцгеймера.

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