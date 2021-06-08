Коронавірус в Україні 8 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 8 червня в Україні зафіксували 2 216 654 випадки коронавірусу, а за добу – 1 602. З-поміж них 95 дітей та 94 медпрацівники.

За весь час пандемії Covid-19 на території країни померло 51 333 людини, за останній день – 118.

Водночас подолати хворобу вдалося 2 101 722 особам, за добу – 6 751.

Загалом в Україні провели 10 380 233 тестування методом ПЛР, за добу – 33 355.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

м. Київ – 700 випадків;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 73 випадки;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 92 випадки;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 79 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 59 випадків;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 55 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 66 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 33 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки

Чернігівська область – 8 випадків.

Коронавірус в Україні

7 червня в Україні підтвердили 535 нових випадків – це найменша кількість за цей рік. Водночас за минулу добу померли 33 людини, а одужали – 1 743.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.