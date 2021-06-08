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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Смертність збільшилась: в Україні за добу підтвердили 1 602 випадки Covid-19

Смертність збільшилась: в Україні за добу підтвердили 1 602 випадки Covid-19

Станом на 8 червня в Україні зафіксували 2 216 654 випадки коронавірусу, а за добу – 1 602. З-поміж них 95 дітей та 94 медпрацівники.

За весь час пандемії Covid-19 на території країни померло 51 333 людини, за останній день  – 118.

Водночас подолати хворобу вдалося 2 101 722 особам, за добу – 6 751.

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Загалом в Україні провели 10 380 233 тестування методом ПЛР, за добу – 33 355.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

  • м. Київ – 700 випадків;
  • Вінницька область – 24 випадки;
  • Волинська область – 26 випадків;
  • Дніпропетровська область – 60 випадків;
  • Донецька область – 73 випадки;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Закарпатська область – 14 випадків;
  • Запорізька область – 92 випадки;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 79 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 24 випадки;
  • Львівська область – 59 випадків;
  • Миколаївська область – 65 випадків;
  • Одеська область – 27 випадків;
  • Полтавська область – 59 випадків;
  • Рівненська область – 55 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 14 випадків;
  • Харківська область – 66 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 33 випадки;
  • Черкаська область – 40 випадків;
  • Чернівецька область – 23 випадки
  • Чернігівська область – 8 випадків.

Коронавірус в Україні 8 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

7 червня в Україні підтвердили 535 нових випадків – це найменша кількість за цей рік. Водночас за минулу добу померли 33 людини, а одужали – 1 743.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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