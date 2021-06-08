Коронавірус в Україні 8 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 8 червня в Україні зафіксували 2 216 654 випадки коронавірусу, а за добу – 1 602. З-поміж них 95 дітей та 94 медпрацівники.
За весь час пандемії Covid-19 на території країни померло 51 333 людини, за останній день – 118.
Водночас подолати хворобу вдалося 2 101 722 особам, за добу – 6 751.
Загалом в Україні провели 10 380 233 тестування методом ПЛР, за добу – 33 355.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.
- м. Київ – 700 випадків;
- Вінницька область – 24 випадки;
- Волинська область – 26 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 73 випадки;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 92 випадки;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 79 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 59 випадків;
- Миколаївська область – 65 випадків;
- Одеська область – 27 випадків;
- Полтавська область – 59 випадків;
- Рівненська область – 55 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 66 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 33 випадки;
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 23 випадки
- Чернігівська область – 8 випадків.
Коронавірус в Україні
7 червня в Україні підтвердили 535 нових випадків – це найменша кількість за цей рік. Водночас за минулу добу померли 33 людини, а одужали – 1 743.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.