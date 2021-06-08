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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Стаціонарний та мобільний: у Чернівцях відкриють центри Covid-вакцинації

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

З вихідних, 12 та 13 червня в Чернівцях відкриють одразу два центри масової вакцинації населення.

Про це повідомила заступник Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак під час брифінгу 8 червня.

– Чернівці наступними вихідними приєднаються до усіх міст, де запрацювали центри масової вакцинації людей, – сказала вона.

Гусак зазначила, що у місті запрацює два центри. Перший розташовуватиметься на Калинівському ринку, він буде мобільним. А другий – стаціонарний на базі обласного центру естетичного виховання Юність Буковини.

Вакцинуватися можуть місцеві, які записалися до листа очікування через додаток Дія або контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

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За вихідні у місті планують вакцинувати від Covid-19 близько 2 тис. громадян. Щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac.

Крім того, цими вихідними у Броварах та Білій Церкві також відкриють центри вакцинації населення. В КМДА зазначили, що щеплюватимуть людей, яких запросили на вакцинацію телефоном. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Фото: Pexels

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