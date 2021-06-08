У Броварах та Білій Церкві на вихідних відкриють центри Covid-вакцинації

Цими вихідними у Київській області відкриють нові центри масової вакцинації населення. Вони будуть розташовані у Броварах і Білій Церкві.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації. Центри працюватимуть у вихідні дні. Вакцинуватися від Covid-19 зможуть люди, які записалися до списку очікування в додатку Дія або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

В адміністрації зазначили, що щеплюватимуть людей, яких запросили на вакцинацію телефоном. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Імунізація у центрах відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. Там передбачено місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього.

У м. Київ 5 та 6 червня робили щеплення проти коронавірусу всім охочим. Для цього треба було записатися у чергу у додатку Дія.

Вакцинацію організували у два потоки: перша хвиля – для тих, хто отримав запрошення на конкретний час, а друга – для тих, хто записався у додатку, проте ще не отримав запрошення. Люди, які хотіли вакцинуватися від Covid-19 та ще не дочекалися на запрошення, отримали щеплення у порядку живої черги.

Фото: КМДА