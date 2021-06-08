У Великій Британії популяризувати вакцинацію проти коронавірусу вирішили за допомогою застосунків для знайомств.

Інформацію оприлюднили на сайті уряду країни.

У профілях користувачів таких застосунків, які зробили щеплення, з’явиться спеціальна позначка. Для них будуть доступні нові функції, наприклад, суперлайки або тематичні наклейки.

До кампанії з популяризації імунізації приєднаються такі додатки, як: Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime і Muzmatch.

Крім того, у Bumble, наприклад, з’явиться також можливість розповісти про своє ставлення до карантинних обмежень – обов’язкового носіння масок, соціальної дистанції та відвідування людних місць під час пандемії.

Коронавірус у Великій Британії

Через ситуацію з коронавірусом громадянам Великої Британії рекомендують провести відпустку вдома.

Їм радять не відвідувати інші країни.

Детальніше про коронавірус у Великій Британії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: GOV.UK