У Великій Британії популяризувати вакцинацію проти коронавірусу вирішили за допомогою застосунків для знайомств.
Інформацію оприлюднили на сайті уряду країни.
У профілях користувачів таких застосунків, які зробили щеплення, з’явиться спеціальна позначка. Для них будуть доступні нові функції, наприклад, суперлайки або тематичні наклейки.
До кампанії з популяризації імунізації приєднаються такі додатки, як: Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime і Muzmatch.
Крім того, у Bumble, наприклад, з’явиться також можливість розповісти про своє ставлення до карантинних обмежень – обов’язкового носіння масок, соціальної дистанції та відвідування людних місць під час пандемії.
Коронавірус у Великій Британії
Через ситуацію з коронавірусом громадянам Великої Британії рекомендують провести відпустку вдома.
Їм радять не відвідувати інші країни.
Детальніше про коронавірус у Великій Британії читайте на Фактах ICTV.
Джерело: GOV.UK