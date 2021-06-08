У Херсонській області мешканців окупованого Криму почали вакцинувати від коронавірусу. Свої перші щеплення отримали двоє мешканців півострова в амбулаторії Генічеська.
Мешканцям окупованих територій можна записатися на вакцинацію від Covid-19 через портал держпослуг Дія.
У Херсонській області для цієї мети визначили шість пунктів вакцинації. Охочі зможуть вакцинуватися препаратом CoronaVac за такими адресами:
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. Лучанського;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. Тропіних, поліклініка №1;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. Карабелеша, поліклініка № 1;
- Амбулаторія сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;
- Амбулаторія сімейної медицини, село Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;
- Амбулаторія сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.
Щоб вакцинуватися, з собою необхідно мати паспорт, а також ідентифікаційний код. Щеплення безоплатне, повідомили в Херсонській ОДА.
Вакцинація проти коронавірусу
В Україні триває процес імунізації проти коронавірусу.
Щеплення роблять вакцинами іноземного виробництва.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Херсонська ОДА