У Херсонській області мешканців окупованого Криму почали вакцинувати від коронавірусу. Свої перші щеплення отримали двоє мешканців півострова в амбулаторії Генічеська.

Мешканцям окупованих територій можна записатися на вакцинацію від Covid-19 через портал держпослуг Дія.

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У Херсонській області для цієї мети визначили шість пунктів вакцинації. Охочі зможуть вакцинуватися препаратом CoronaVac за такими адресами:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Лучанського;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Тропіних, поліклініка №1;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Карабелеша, поліклініка № 1;

Амбулаторія сімейної медицини в Генічеську, проспект Миру, 130;

Амбулаторія сімейної медицини, село Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;

Амбулаторія сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Щоб вакцинуватися, з собою необхідно мати паспорт, а також ідентифікаційний код. Щеплення безоплатне, повідомили в Херсонській ОДА.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні триває процес імунізації проти коронавірусу.

Щеплення роблять вакцинами іноземного виробництва.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Херсонська ОДА