У Латвії виявлено колумбійський штам Covid-19

У Латвії виявили колумбійський штам вірусу Covid-19. Він містить дві найнебезпечніші мутації – N501Y і E484K. Про це заявив епідеміолог Центру профілактики і контролю захворювань Юрій Перевощиков.

– Багато видів дуже схожі, але небезпечні мутації вже виявлені, тепер можна говорити про комбінації мутацій, – пояснив голова Наукової ради Латвійського центру біомедичних досліджень Яніс Кловіньш.

За словами науковця, у індійських штамів є дуже нехарактерна комбінація мутацій. А у колумбійського штаму мутації збігаються з британським штамом, але до нього приєдналася ще більш небезпечна, у якій гірше реакція на нейтралізацію антитіл.

За словами Кловіньша, зараз в Латвії домінує британський штам. Чи прийде сюди індійський Covid-19, покаже час.

Минулого тижня також були виявлені три випадки зараження індійським штамом Covid-19 і один – єгипетським.

В Україну продовжує надходити вакцина проти Covid-19 Pfizer. Нещодавно Україна вже отримала 590 850 доз вакцини Pfizer/BioNTech і 1072800 доз вакцини AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX.

Джерело: LSM.lv