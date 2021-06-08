У мешканця Львівської області лабораторно підтвердили захворювання на бразильський штам коронавірусу.

Про це повідомила головний епідеміолог Львівської області, очільник Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко.

– Ми отримали повідомлення із Центру громадського здоров’я Києва, що мешканець Львівщини, який приїхав до Італії, захворів на коронавірус. Після обстеження у нього підтвердили бразильський штам, – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, фахівці в Україні перевірили усіх контактних осіб, однак у них вірус не підтвердився.

– Але, ймовірно, інфікування відбулось всередині країни, – додала епідеміолог.

Штами коронавірусу

Майже з початку поширення коронавірусу почали фіксувати нові мутації вірусу.

З-поміж них – британський (Альфа), південноафриканський (Бета), бразильський (Гамма).

Детальніше про штами коронавірусу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Львівський портал