У ВООЗ заявили про неможливість примусити Китай до співпраці

Всесвітня організація охорони здоров’я не може примушувати до співпраці жодну країну світу, в тому числі й Китай.

У ВООЗ просто немає таких повноважень, заявив директор департаменту з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

– Ми очікуємо повної відкритості та готовності всіх держав-членів до співпраці. Кожна країна повинна вносити свій вклад у вивчення коронавірусу, – наголосив Райан.

Він нагадав, що співробітники Організації, які приїхали в Китай вивчати походження Covid-19, так і не отримали доступу до всієї інформації, як їх цікавила.

Новий штам коронавірусу на 40% заразніше

Штам коронавірусу Дельта, який вперше виявили в Індії, приблизно на 40% заразніше, ніж штам Альфа, який зафіксовано у Великобританії.

Як заявив міністр охорони здоров’я Великобританії Метт Хенкок, уряд перегляне власне рішення щодо пом’якшення карантинних обмежень у випадку поширення на території королівства цієї мутації Covid-19.

За його словами, захистити населення від нових штамів коронавірусу може лише тотальна вакцинація.