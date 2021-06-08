У Європейському Союзі закликали країни запроваджувати національні сертифікати вакцинації та не чекати затвердження загальноєвропейського документа.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час дебатів на пленарній сесії Європарламенту.

– Для прискорення процедури необхідно уже наразі видавати якомога більше сертифікатів у всіх країнах, щоб це не стало для нас несподіванкою до 1 липня, – заявив Дідьє Рейндерс.

За його словами, Європейська комісія запустила інтернет-портал для перевірки дійсності санітарних сертифікатів.

Паспорти вакцинації

1 червня 2021 року сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

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Цей процес розпочався у Болгарії, Данії, Німеччині, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

Детальніше про паспорти вакцинації проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: European Parliament