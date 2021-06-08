Україна отримала ще одну партію вакцини Pfizer

В Україну доставили 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech від Сovid-19 в межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила прес-служба ЮНІСЕФ. Протягом цього і на початку наступного тижня в Україну безкоштовно надійде 473 850 доз вакцини Pfizer.

Нещодавно Україна вже отримала 590 850 доз вакцини Pfizer/BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX.

– Разом з повною новою поставкою, загальна кількість вакцин, отриманих через COVAX, становитиме 2,1 млн доз. Вакцинація в Україні набирає обертів, і вакцини дійсно рятують життя, проте вакцинація сама по собі не є гарантією проти передачі Covid-19 іншим,- зазначив представник ВООЗ та голова Бюро ВООЗ в Україні лікар Ярно Хабіхт.

Він закликав українців продовжувати носити маски, тримати фізичну дистанцію та уникати скупчення людей, особливо у період літніх відпусток.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцини Pfizer/BioNTech (BNT162b2) – це РНК-вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer.

Зареєстрована в Україні, вакцина рекомендована для пацієнтів, починаючи з 16-річного віку. Для ефективної дії потрібно дві дози. Інтервал – 21 день.

Детальніше про вакцину Pfizer/BioNTech читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЮНІСЕФ