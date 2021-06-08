Спалахів кишкових інфекційних захворювань в Україні у порівнянні з 2020 роком стало менше, повідомила Держпродпотребслужба.

У січні-травні 2021 року було розслідувано 26 спалахів гострих кишкових інфекцій, за аналогічний період 2020 року – 30 спалахів.

У нинішньому році спалахи були зареєстровані на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Тернопільської, Кіровоградської, Львівської, Житомирської, Київської та Харківської областей.

Найчастіше вони виникали у дошкільних установах, найменше – в побуті. Інфекцій, пов’язаних із закладами громадського харчування, не зафіксовано.

У зв’язку з цим Держпродпотребслужба збирається посилити контроль у дитячих дошкільних колективах.

За повідомленням прес-служби Центру громадського здоров’я, в травні 2021 року був відомо про шість спалахи гострих кишкових інфекцій.

Всього від інфекцій постраждали 26 осіб, з них 16 дітей.

Найпоширеніші хвороби з пляжу: грибки, інфекційні захворювання, холера, кишкові інфекції, ротавірусна і ентеровірусна інфекції, лептоспіроз і гельмінти. Про те, як не заразитися читайте тут.