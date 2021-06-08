Потенційно небезпечні для життя розлади плода можуть бути виявлені на ранній стадії вагітності при перевірці рівня гормонів в плаценті. До такого висновку в ході дослідження прийшли вчені Коледжу Святого Іоанна Кембриджського університету.

Якщо організм матері не може належним чином адаптуватися до зростаючої дитини, це призводить до серйозних проблем, включаючи обмеження росту плода або його надмірний розмір, гестаційний діабет і прееклампсію – небезпечний для життя високий кров’яний тиск у матері.

Багато з цих ускладнень призводять до тяжких пологів з великою кількістю медичних втручань і до довічних проблем для дитини, включаючи діабет, проблеми з серцем і ожиріння.

Сучасні методи діагностики порушень вагітності недостатньо чутливі і надійні для виявлення всіх вагітностей, схильних до ризику.

Тепер вчені знайшли спосіб перевірити рівень гормонів в плаценті, щоб передбачити, у яких жінок будуть серйозні ускладнення вагітності.

– Ми знаємо, що плацента викликає багато змін в організмі жінки під час вагітності, і наше дослідження показало, що гормональні біомаркери плаценти можуть вказувати на це, – зазначив науковий співробітник Коледжу доктор Аманда Н. Сферруцці-Перрі.

За його словами, це дуже важливе відкриття, враховуючи, що розлади вагітності зачіпають приблизно одну з десяти вагітних жінок і часто діагностуються занадто пізно, коли ускладнення вже завдають шкоди організму матері і розвитку плода.

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