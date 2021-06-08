Вакцинація від Covid-19: в МОЗ назвали терміни отримання другого щеплення

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що людина вважається повністю вакцинованою від Covid-19 тільки після введення другої дози препарату.

Для різних вакцин друге щеплення роблять з таким інтервалом:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів;

Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.

Запрошення для вакцинації другою дозою препарату українці отримають телефоном, який вони залишили після отримання першого щеплення. Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають ще одне щеплення там само.

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Якщо ж на вакцинацію від Covid-19 записував роботодавець, то він повинен організувати і друге щеплення. У МОЗ запевнили, що усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу.

Вакцинація в Україні

8 червня в Україну доставили 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech від Сovid-19 в межах глобальної ініціативи COVAX.

Загалом в країну протягом цього і на початку наступного тижня надійде 473 850 доз вакцини Pfizer.

Нещодавно Україна вже отримала 590 850 доз Pfizer/BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca в рамках глобального механізму COVAX.