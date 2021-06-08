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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Відпочивати вдома: через Covid-19 британцям радять провести відпустку на батьківщині

Відпочивати вдома: через Covid-19 британцям радять провести відпустку на батьківщині

Через ситуацію з коронавірусом громадянам Великої Британії рекомендують провести відпустку 2021 на батьківщині і не відвідувати інші країни.

Таку заяву зробив міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс.

– Моя порада людям – провести відпустку на батьківщині, – зазначив Джордж Юстіс.

Міністр порадив британцям відвідати пам’ятки рідної країни.

Водночас він додав, що вони можуть поїхати за кордон, але лише до тих країн, які перебувають у “зеленому” списку.

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Коронавірус у Великій Британії

У Великій Британії прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом.

На думку експертів, у країні може розпочатися третя хвиля активного поширення хвороби.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

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