Через ситуацію з коронавірусом громадянам Великої Британії рекомендують провести відпустку 2021 на батьківщині і не відвідувати інші країни.

Таку заяву зробив міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс.

– Моя порада людям – провести відпустку на батьківщині, – зазначив Джордж Юстіс.

Міністр порадив британцям відвідати пам’ятки рідної країни.

Водночас він додав, що вони можуть поїхати за кордон, але лише до тих країн, які перебувають у “зеленому” списку.

Коронавірус у Великій Британії

У Великій Британії прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом.

На думку експертів, у країні може розпочатися третя хвиля активного поширення хвороби.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Sky News