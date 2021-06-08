Через ситуацію з коронавірусом громадянам Великої Британії рекомендують провести відпустку 2021 на батьківщині і не відвідувати інші країни.
Таку заяву зробив міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс.
– Моя порада людям – провести відпустку на батьківщині, – зазначив Джордж Юстіс.
Міністр порадив британцям відвідати пам’ятки рідної країни.
Водночас він додав, що вони можуть поїхати за кордон, але лише до тих країн, які перебувають у “зеленому” списку.
Коронавірус у Великій Британії
У Великій Британії прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом.
На думку експертів, у країні може розпочатися третя хвиля активного поширення хвороби.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Sky News