КРОК 1. Підпливіть до людини, що тоне
Якщо в доступі є човен, скористайтесь ним. З води людину потрібно затягнути до човна через корму, обхопивши зі спини за груди.
Наближатися до людини, що тоне, також потрібно зі спини.
КРОК 2. Ухопіть людину, що тоне
Якщо ви опинились у воді поруч з людиною, що тоне, обхопіть її зі спини за плечі. Такий крок не дасть їй вхопитися руками за вас.
Якщо людина, що тоне, схопила вас, і ви не можете рухатись:
- пірніть у воду з головою та спливіть у людини за спиною, одразу міцно вхопивши її за плечі;
- захопіть підборіддя людини ліктем та спробуйте повернути її на спину, підтягніть до себе, щоб її обличчя було на одному рівні з вашим. Людина в такому положенні не зможе хапатись за вас.
Це рефлекторна реакція, жодні слова не спрацюють. Щоб людина не переверталась знов до вас обличчям, тією ж рукою, ліктем якої утримуєте підборіддя, міцно затисніть її плече. В такому положенні пересувайтесь разом до берега.
КРОК 3. Витягніть людину з води
Якщо постраждалий непритомний, тягніть його до берега, обхопивши рукою під підборіддя, щоб його обличчя постійно перебувало над поверхнею води. Якщо хвилі дуже сильні, обхопіть постраждалого однією рукою за груди, підтримуючи його голову над водою.
КРОК 4. Викличте швидку допомогу
Одразу викликайте швидку допомогу або попросіть зробити це того, хто поряд. Якщо людина непритомна, починайте реанімаційні дії.
КРОК 5. Покладіть постраждалого грудьми собі на стегно
Для цього нижнім краєм грудної клітки, там, де закінчуються ребра, обіпріть людину об своє стегно, ця нога має бути зігнута в коліні та стояти на стопі. Голова постраждалого має бути нижче, ніж груди.
КРОК 6. Перевірте рот і, якщо потрібно, очистьте його від піску та водоростей
Це краще зробити пальцем правої руки, обмотавши його хустинкою.
КРОК 8. Видаліть воду з легенів
Пружними рухами натискайте на спину, щоб виштовхнути воду з легенів, якщо вона там є. Також важливо видалити воду зі шлунка. На цьому етапі постраждалий може закашлятись та почати дихати. Якщо цього не відбулося в першу хвилину надання допомоги, переходьте до наступного кроку.
КРОК 8. Починайте непрямий масаж серця та штучне дихання
Вода, которая попала в легкие, может выйти в процесе сердечно-легочной реанимации.
Вода, яка потрапила в легені, може вийти в процесі серцево-легеневої реанімації.
Техніка серцево-легеневої реанімації:
Покладіть постраждалого на спину на рівну тверду поверхню або на пісок.
Голову відведіть назад, під шию покладіть валик із рушника або з піску.
Починайте серцево-легеневу реанімацію. Краще робити реанімацію удвох: один робить непрямий масаж серця, інший дихання рот в рот.
Якщо ви дієте самі:
- 30 поштовхів для серця
- один вдих рот в рот
Повторюйте цей цикл дій, дотримуючись темпу. Частота натискань на грудну клітку повинна бути 100 разів на хвилину.
Для масажу серця поставте долоні одна на одну та на нижню частину грудини, це місце нижнього краю з’єднання ребер, руки повинні бути прямі та спрямовані майже під прямим кутом до серця, натиски потрібно робити усім тілом, намагаючись створити помітну амплітуду рухів грудної клітки.
Проводити серцево-легеневу реанімацію потрібно до прибуття швидкої або до того часу, коли людина почне сама дихати.
КРОК 9. Перевірте серцебиття та дихання
Якщо ознак самостійного дихання та роботи серця немає, продовжуйте реанімацію.
Після приїзду швидкої залишайтесь поряд із постраждалим, щоб повідомити лікарям усі подробиці про пригоду та час, який постраждалий перебував без тями та ознак життя. Ці дані допоможуть обрати правильну тактику лікування.
Будь-яка людина може почати тонути, навіть та, що добре плаває. Тому, якщо вам здалося, що хтось на воді потребує допомоги, обов’язково перевірте свої підозри і за можливості викликайте професійних рятувальників на воді.