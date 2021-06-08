Щодня йдуть грозові дощі: гуркіт грому чутно задовго до початку зливи, блискавки часто розсікають небо. Доктор Євген Комаровський в новому відео на своєму YouTube-каналі розповідає, як потрібно себе поводити, щоб не постраждати від удару блискавкою.

– Як тільки почули грім, знайте – це гроза, – говорить доктор. – Не бігайте, не метушіться, рухайтеся спокійно. Постарайтеся сховатися в безпечному місці.

Найбезпечніше місце під час грози – автомобіль. Його гумові колеса оберігають від електричного розряду.

Не виходьте на відкрите місце. Узлісся і луги – не ваше в цей момент. Уникайте високих дерев, що ростуть поодиноко.

Ідіть подалі від води. Зніміть мокрий одяг і переодягніться в сухе.

– У містах не притуляйтеся до мокрих стін та металевих огорож, – радить доктор. – Тримайтеся подалі від ліній електропередач і антен.

У поході, не ставте намет під прямовисними стінами і в місцях, де може стікати вода під час дощу.

Якщо коротко, безпека це – гроза-автомобіль-місце внизу. Робіть правильні висновки.

Відпочиваючи на березі водойми також не забувайте про правила поведінки на воді. Через нехтування ними влітку часто трапляються трагедії.

Джерело: Комаровський.