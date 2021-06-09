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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

100% ураження легень: у Дніпропетровській області чоловік поборов Covid-19

лікарня

У Дніпропетровській області чоловік з коронавірусом, який майже місяць перебував у реанімації, поборов хворобу.

Мешканець села Миколаївка Дніпровського району захворів ще 7 травня, його госпіталізували зі 100-відсотковим ураженням легень, фіброзом.

– Рідні почали готуватися до найгіршого. Він спробував усе: апарат штучної вентиляції легень, кисень у великих об’ємах та всі необхідні ліки для того, щоб вилікуватися, – розповів заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко.

Чоловікові вдалося побороти хворобу, нині він самостійно дихає, у нього нормалізувався тиск, серце б’ється правильно.

Після реабілітації він зможе жити нормальним життям.

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Лікування коронавірусу

МОЗ опублікувало правила лікування коронавірусу вдома.

Однак перед тим, як купувати самостійно ліки, варто звернутися до фахівця. Навіть вдома лікування має проходити під наглядом лікаря.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Depositphotos

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