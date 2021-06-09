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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Чим небезпечні антибіотики – пульмонолог

протизаплідні таблетки

У більшості випадків пневмонію лікують за допомогою антибіотиків. Але їх потрібно застосовувати обережно. В жодному разі не лікуйтеся антибактеріальними препаратами самостійно. Це може призвести до антибіотикорезистентності. Тобто, бактерії не будуть реагувати на препарат.

Якщо застосовувати антибактеріальні засоби нераціоанльно, то врешті-решт бактерії нас переможуть.

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– Некерована епідемія туберкульозу обумовлена ​​тим, що туберкульозна паличка стала стійкою до більшості препаратів, – говорить лікар-пульмонолог Ольга Коротченко. – А це пояснюється безконтрольним застосуванням антибіотиків.

Слід враховувати, що за останні десять років не з’явилося жодного принципово нового антибактеріального препарату, зауважує лікар, що загрожує великими проблемами з резистентністю.

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