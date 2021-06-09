Українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастопіль, надано можливість зробити безкоштовне щеплення від Covid-19 на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.
В першу чергу будуть вакцинувати людей у віці 65 років і старше в одному з 10 пунктів щеплень, розташованих поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду. А саме:
- КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського
- КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних, поліклініка № 1
- КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша, поліклініка № 1
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.
Для того, щоб отримати щеплення, необхідно:
зателефонувати до контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19
повідомити про місце свого проживання
вибрати зручний пункт щеплення і отримати унікальний ідентифікатор
прибути в зазначений КПВВ і назвати свій унікальний ідентифікатор
зробити щеплення в обраному пункті вакцинації
Для отримання другої дози треба повторити процедуру. При собі мати паспорт та індивідуальний ідентифікаційний код.
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