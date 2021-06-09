Канадські дослідники встановили, що між спілкуванням з друзями і здоров’ям існує взаємозв’язок, а самотність погано позначається на стані серцево-судинної системи.

Чи насправді це так, Факти ICTV з’ясовували у психолога Ганни Дерев’янко.

– Дружба робить наш внутрішній світ багатшим і цікавішим, – сказала Гнна. – Вона додає фарб у життя. Мені дуже шкода тих людей, які говорять про відсутність у них друзів, тому що у них звужується коло спілкування – щирого, безкорисливого. Коли не потрібно напружуватися, коли можна розслабитися і позбутися тривожності.

Із друзями ми можемо побачити, хто ми є, тому що вони – наше дзеркало. Пам’ятаєте фразу: “Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти”. Якщо один із друзів має надлишкову вагу, то інший автоматично потрапляє до групи ризику. Якщо подруга кидає палити, то і у тебе є шанс позбутися шкідливої ​​звички. Коли твій друг захоплений фітнесом, ти рано чи пізно починаєш бачитися з ним у спортклубі.

Коли люди зустрічаються з друзями, вони діляться емоціями, заряджаються або перезаряджаються, що дуже важливо для нервової та серцево-судинної систем.

Жінкам справді корисно дружити з жінками, тому що таким чином вони примножують свою жіночу енергію. Спілкування з подругами дуже добре впливає передусім на психіку. Якщо це не плітки і не обговорення своїх “козлів”, звісно. Навіть розмови ні про що дуже корисні для дівчаток.

А спокій – це хороший сон. Відсутність негативу – профілактика психічних і онкозахворювань.

Хлопці теж потребують спілкування у колі собі подібних. Неважливо, що їх збирає разом: спортклуб, сауна, мотогонки або футбол. Там вони випускають пару, отримують свою порцію адреналіну і одночасно спілкуються на свої чоловічі теми.

– Як засвідчує моя практика, чоловіки на таких тусовках не обговорюють жінок взагалі, – зауважила психолог. – Чоловік, який поважає себе, не обговорюватиме свою жінку з друзями. Він буде говорити про футбол, робочі моменти, підживлюючи себе у такий спосіб чоловічою енергією.

Прийшовши додому після здорового спілкування з друзями, натхненний чоловік може подарувати своїй половинці максимум ніжності та пристрасті.

Тому дуже важливо відпускати своїх близьких до друзів і подруг і не смикати при цьому дзвінками і вимогами повідомити час повернення.

Люди, які багато спілкуються і відчувають більше позитивних емоцій, рідше хворіють, краще переносять негаразди. Навіть від однієї думки, що є кому поплакатися в жилетку, стає легше на душі, а якщо ще й насправді поплакати, то й зовсім стане добре.

Буває, що трапляються конфлікти з друзями. Як їх пережити, залежить від психотипу людини, дружнього стажу і глибини відносин.

Щирі скажуть, що вони думають із цього приводу і, виговорившись, заспокояться.

Ввічливі прокручуватимуть конфлікт знову і знову, і ось тут їх підстерігає небезпека захворіти.

Це може бути ГРЗ або ГРВІ, а в тяжких випадках – гастрит, виразка, гіпертонія, хвороби хребта. Щоб з вашим другом не сталося біди, дайте йому заспокоїтися, обміркувати ситуацію і вибачтеся.

Справжні друзі швидко миряться і утихомирюються. Бо спільні інтереси, які їх пов’язують, вищі за чвари.

Секс по дружбі не терпить обмежень. Не варто у відносинах без зобов’язань встановлювати правила і рамки.