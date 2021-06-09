В Україні може з’явитися власна вакцина проти коронавірусу через рік-два. Про це повідомив Директор Інституту біології клітини НАН України у Львові, професор, академік Андрій Сибірний в інтерв’ю одному з українських видань.

За його словами, щоб запустити вакцину у виробництво, треба проінвестувати приблизно €500 млн.

– Якщо буде підтримка уряду, фінансування, і наші сподівання підтвердяться, то дослідне виробництво можна буде запустити вже наступного року, – зазначив академік.

Також він стверджує, що препарат, який розроблять в Україні, повинен бути ефективним проти всіх штамів коронавірусу, адже між ними немає принципової різниці.

Українська вакцина має бути у формі ін’єкції. Але у планах є новий проект – розробити пероральну вакцину (таблетки чи мікстуру), але для цього потрібні нові дослідження.

Сибірний наголосив, що до цього в Україні ніколи не виробляли жодних вакцин, адже дешевше було купувати за кордоном.

– Але все це потрібно подолати і думати над відновленням виробництва вакцин в Україні. Для цього потрібна увага держави. І зараз потроху справа вже зрушується з мертвої точки, – підсумував науковець.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що найшвидший спосіб налагодити власне виробництво вакцин проти коронавірусу в Україні – це трансфер технологій, коли компанія передає технологію з повним циклом заводу-виробнику.

За його словами, в Україні щонайменше три заводи готові прийняти такі технології, проте конкретні підприємства він не назвав.