У Києві станом на 9 червня 2021 року за добу підтвердили 262 нових випадки коронавірусу.

За весь час пандемії Covid-19 у місті зареєстрували 210 087 випадків небезпечного захворювання.

У столиці зафіксували 5 136 летальних випадків від Covid-19, а за минулу добу померло чотири людини. Водночас одужати від коронавірусу вдалося 188 531 людині, за добу – 2 383 пацієнти.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: