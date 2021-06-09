У Києві станом на 9 червня 2021 року за добу підтвердили 262 нових випадки коронавірусу.
За весь час пандемії Covid-19 у місті зареєстрували 210 087 випадків небезпечного захворювання.
У столиці зафіксували 5 136 летальних випадків від Covid-19, а за минулу добу померло чотири людини. Водночас одужати від коронавірусу вдалося 188 531 людині, за добу – 2 383 пацієнти.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.