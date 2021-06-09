Ковідний сертифікат в Україні планують запустити у липні – Шмигаль

Так званий ковідний сертифікат або імунний паспорт планують запустити в Україні у липні. Наразі він перебуває на стадії розробки та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Сертифікат можна буде отримати як у паперовій формі в закладах охорони здоров’я, так і в електронній — через Дію. Крім того, документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після коронавірусу та наявність антитіл, – пояснив він.

Також Денис Шмигаль додав, що ще одним документом, який українці зможуть використовувати як підтвердження вакцинації для поїздки за кордон, є Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Прем’єр нагадав, що документ видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Люди, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Його видаватимуть тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини. Хто і коли може отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію – читайте у нашому матеріалі.