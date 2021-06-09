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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Китай зробив понад 800 млн щеплень від коронавірусу з початку пандемії

коронавірус, китай

За час вакцинації проти коронавірусу у Китаї зробили понад 800 млн щеплень.

Статистику опублікувала Національна комісія з охорони здоров’я КНР.

Станом на 8 червня 2021 року у 31 адміністративній одиниці Китаю загалом провели 808,962 млн щеплень від коронавірусу.

Водночас імунізація пріоритетних груп населення на території країни розпочалася ще у грудні 2020 року.

Вакцинація проти коронавірусу

Щеплення проти коронавірусу в Україні роблять з кінця лютого 2021 року.

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Кампанія з імунізації на території країни проходить повільно, станом на 9 червня 2021 року уколи отримали понад 1,3 млн громадян.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні та у світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: National Health Commission of the PRC

Фото: Depositphotos

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