За час вакцинації проти коронавірусу у Китаї зробили понад 800 млн щеплень.
Статистику опублікувала Національна комісія з охорони здоров’я КНР.
Станом на 8 червня 2021 року у 31 адміністративній одиниці Китаю загалом провели 808,962 млн щеплень від коронавірусу.
Водночас імунізація пріоритетних груп населення на території країни розпочалася ще у грудні 2020 року.
Вакцинація проти коронавірусу
Щеплення проти коронавірусу в Україні роблять з кінця лютого 2021 року.
Кампанія з імунізації на території країни проходить повільно, станом на 9 червня 2021 року уколи отримали понад 1,3 млн громадян.
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