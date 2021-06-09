Медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від коронавірусу у Києві до Міжнародного виставкового центру.

Попередній запис на вакцинацію наразі доступний лише у Києві. Мешканці міста зможуть записатися на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем.

– Ми сподіваємося, що найближчим часом така можливість з’явиться у жителів інших міст, зокрема, у Львові, Одесі, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях, – зазначив СЕО сервісу Helsi.me Євген Донець.

Як записатися на щеплення

перейти за посиланням на сайт сервісу Helsi.me;

вибрати зручний день та час та відправити заявку;

о тримати смс із підтвердженням деталей запису. Його потрібно буде показати при вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія;

Дані про проведену вакцинацію будуть відображатися в безкоштовному додатку Helsi (AppStore і Google Play), а також в електронному кабінеті користувача на сайті. Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також надійде в додаток користувача.

На вихідних у Києві працює центр вакцинації проти коронавірусу. Там організували дві черги – для тих, хто отримав запрошення на конкретний час та для тих, хто його ще не отримав. У другому випадку людей вакцинують у порядку живої черги.

Джерело: Helsi.me