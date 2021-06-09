Набряк Квінке: симптоми та перша допомога

Набряк Квінке – реакція організму людини на вплив різних речовин, біологічних та хімічних чинників. Це захворювання отримало назву за іменем німецького лікаря Генріха Квінке, який вперше описав його у 1882 році.

Що таке набряк Квінке, чим він небезпечний і якою має бути перша невідкладна допомога Фактам ICTV розповів кандидат медичних наук, головний лікар клініки імунології та алергології, президент Української школи молекулярної імунології та алергології Олександр Назаренко.