Набряк Квінке: симптоми та перша допомога

Що таке набряк Квінке
Набряк Квінке або ангіоневротичний набряк – це гігантська кропив’янка. Це може бути набряк обличчя, шиї, статевих органів чи усього тіла, іноді ураження внутрішніх органів.
Сплутати цю реакцію організму з іншими набряками майже неможливо, каже Олександр Назаренко.
– Це набряклі великі губи, потворне обличчя, кропив’янка, пухирі на усьому тілі. Небезпечним ускладненням є набряк гортані, він викликає ускладнене дихання, аж до повної асфіксії. Також може фіксуватися кишкова непрохідність та гостра затримка сечовипускання, – додає алерголог.
Симптоми набряку Квінке
- набряки у різних місцях – губи, повіки, щоки, слизова рота, горло, статеві органи;
- колір шкіри не змінюється;
- свербіж відсутній або незначний;
- ускладнений або гучний вдих;
- кашель, що нагадує гавкіт;
- може бути нудота, блювання, біль у животі.
Що викликає набряк Квінке
Ангіоневротичний набряк, найчастіше пов’язаний з алергічною реакцією організму.
– Половина набряків – псевдоалергічні. І лише частина пов’язана з алергією, – пояснює фахівець.
Спровокувати набряк Квінке можуть:
- під час алергії – їжа, ліки, пилок, контакт із тваринами.
- під час псевдоалергії – будь-яка хімічна або токсична речовина, порушення обміну речовин.
Невідкладна допомога під час набряку Квінке
За словами фахівця, невідкладна допомога під час ангіоневротичному набряку однакова. Вона не залежить від природи виникнення хвороби.
– Невідкладна допомога – гормони, наприклад глюкокортикоїд, антигістамінні препарати. Якщо людина вже мала справу з подібним станом, вона може самостійно випити їх, але потім все одно викликати лікаря, – коментує Олександр Назаренко.
Водночас медики під час першої допомоги також даватимуть хворому ці препарати. Також якщо є набряк гортані, йому можуть провести трахеостомію, щоб людина не задихнулася.
Такого хворого потрібно терміново доправити до лікарні, вивчити природу набряку і розпочати лікування.
Лікування набряку Квінке
Якщо набряк спровокувала алергія, то фахівці проводять молекулярну алергодіагностику, виявляють алерген, а потім призначають алергенспецифічну імунотерапію.
Якщо причина інша, то лікарі також вивчають, що спровокувало порушення обміну речовин, і призначають відповідне лікування.
Профілактика набряку Квінке
Щоб не провокувати таку реакцію організму, фахівці радять людям, схильним до алергії, обмежити контакт з алергеном.