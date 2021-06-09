Американські вчені, які вивчають механізм формування моральних суджень, виявили, що люди, надмірно стурбовані зараженням Covid-19, частіше не схвалювали проступки інших, незалежно від того, що вони самі робили щось неправильно.

Дослідники говорять, що їх результати є доказом того, що наша мораль формується різними емоціями і інтуїцією, з яких особливо важливі побоювання з приводу здоров’я та безпеки. Це означає, що наші судження про проступки не є повністю раціональними.

– Немає ніякої раціональної причини більш засуджувати інших через те, що ви надмірно стурбовані не захворіти під час пандемії, – сказала професор психології Кембриджського університету Симона Шналл.

Дослідження не фокусувалася на поведінці, пов’язаній з самою пандемією, наприклад, на соціальному дистанціювання, але розглядало ширший спектр моральних проступків.

900 учасникам проекту представили серію сценаріїв і попросили оцінити їх за шкалою від “зовсім помилково” до “вкрай невірно”. Це дозволило виміряти відповіді за п’ятьма ключовими моральним принципам: шкода, справедливість, внутрішньогрупова лояльність, повага до авторитету і чистота.

Приклади сценаріїв включали один з варіантів лояльності: “Ви бачите, як чоловік залишає свій сімейний бізнес, щоб піти працювати на свого основного конкурента” і справедливості: “Ви бачите, як орендар підкуповує домовласника, щоб той першим перефарбував його квартиру”.

Люди, більш стурбовані зараженням Covid-19, були вкрай критичні в оцінках поведінки в цих сценаріях.

На думку вчених, отримані дані поповнили докази зв’язку між фізичною огидою – емоцією, покликану уберегти нас від шкоди – і моральним осудом.

Огида, стверджують дослідники, це емоція, яка, як ми думаємо, еволюціонувала, щоб захистити нас від шкоди – наприклад, уникати брудного туалету, який може заразити нас хворобами. Але тепер ми застосовуємо огиду і до соціальних ситуацій і можемо відчувати фізичну відразу від поведінки інших людей.

Іншими словами, зв’язок між стурбованістю з приводу Covid-19 і моральним засудженням пов’язаний з ризиками для благополуччя. Якщо ви більше усвідомлюєте ризики для здоров’я, ви також більше усвідомлюєте і соціальні ризики – людей, поведінка яких може заподіяти вам шкоди.

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