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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Максим Зайченко |

Подолати СНІД до 2030 року: Генасамблея ООН ухвалила декларацію 

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Генеральна асамблея ООН ухвалила політичну декларацію щодо боротьби зі СНІДом. Угода, яка не має обов’язкової сили, ухвалена 165 голосами проти чотирьох, поставивши за мету викорінити ВІЛ/СНІД у світі до 2030 року.

Ухвалена декларація містить основні принципи боротьби зі СНІДом на національному рівні.

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Водночас РФ намагалася внести поправку в 18-сторінкову декларацію, а саме видалити формулювання, яке, на її думку, нібито підштовхує країни до декриміналізації вживання наркотиків і проституції.

Цю поправку відхилили більшістю голосів. Делегація Росії заявила, що нібито під прикриттям боротьби з дискримінацією кілька пунктів безпосередньо втручаються в національні законодавства.

Делегація з Австралії виступила проти Росії, заявивши, що умовою ефективної протидії ВІЛ є реформування законів, щоб вони ґрунтувалися на фактичних даних і правах людини.

Міфи про ВІЛ і СНІД

У мережі поширюється багато неперевіреної інформації про ВІЛ і СНІД.

Зокрема, про шляхи передавання, симптоми та лікування.

Детальніше про головні міфи про ВІЛ і СНІД читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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