Полуниця – перша літня ягода. Яскрава, ароматна. Шкода, що сезон у неї короткий. Не встиг наїстися, а її вже немає. Тому господині вигадують рецепти, як зберегти на зиму червневу полуницю свіжою, без варіння.

Найкращий спосіб – заморожування. Можна заморозити ягоди цілими, розклавши одним шаром у морозильній камері, а потім зібравши їх у ємність для зберігання, але зручніше і смачніше виходять заготовки з полуничного пюре. Факти ICTV пропонують простий рецепт.

Полуничне пюре заморожене

Інгредієнти

1 кг полуниці

1 ст. ложка цукру

Спосіб приготування

Ягоди промити, дати стекти воді, обірвати хвостики. Потім перебити полуницю в блендері до стану пюре. Додати столову ложку цукру. Перемішати і залишити на кілька годин, щоб цукор розчинився. Викласти пюре в лоточки і поставити у морозильну камеру.

Взимку, коли ви відкриєте лоток і розморозите пюре, ви відчуєте легкий подих літа.

Поради

Приготувати полуницю на зиму можна з цукром, цукор додаєте за смаком, можна без нього, але з цукром пюре буде м’якішим і розморозиться швидше.

Якщо у вас блендер занурювальний, то для приготування пюре використовуйте посуд тільки з неіржавної сталі або емальований, якщо на ньому немає сколів. Алюмінієвий посуд краще не брати, тому що він може окислитися і зіпсувати смак.

Пюре можна їсти як морозиво, використовувати як соус до млинців, оладок та інших десертів, для приготування желе.

На запитання, які ягоди найкорисніші, дієтологи відповідають – будь-які. Місцеві та привезені здалеку, свіжі й заморожені. Головне – їх потрібно вживати щодня, навіть взимку.