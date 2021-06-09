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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Полуниця з цукром на зиму без варіння – рецепт

полуниця, клубника

Полуниця – перша літня ягода. Яскрава, ароматна. Шкода, що сезон у неї короткий. Не встиг наїстися, а її вже немає. Тому господині вигадують рецепти, як зберегти на зиму червневу полуницю свіжою, без варіння.

Найкращий спосіб – заморожування. Можна заморозити ягоди цілими, розклавши одним шаром у морозильній камері, а потім зібравши їх у ємність для зберігання, але зручніше і смачніше виходять заготовки з полуничного пюре. Факти ICTV пропонують простий рецепт.

Полуничне пюре заморожене

Інгредієнти

  • 1 кг полуниці
  • 1 ст. ложка цукру

Спосіб приготування

Ягоди промити, дати стекти воді, обірвати хвостики. Потім перебити полуницю в блендері до стану пюре. Додати столову ложку цукру. Перемішати і залишити на кілька годин, щоб цукор розчинився. Викласти пюре в лоточки і поставити у морозильну камеру.

Взимку, коли ви відкриєте лоток і розморозите пюре, ви відчуєте легкий подих літа.

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Поради

  • Приготувати полуницю на зиму можна з цукром, цукор додаєте за смаком, можна без нього, але з цукром пюре буде м’якішим і розморозиться швидше.
  • Якщо у вас блендер занурювальний, то для приготування пюре використовуйте посуд тільки з неіржавної сталі або емальований, якщо на ньому немає сколів. Алюмінієвий посуд краще не брати, тому що він може окислитися і зіпсувати смак.
  • Пюре можна їсти як морозиво, використовувати як соус до млинців, оладок та інших десертів, для приготування желе.

На запитання, які ягоди найкорисніші, дієтологи відповідають – будь-які. Місцеві та привезені здалеку, свіжі й заморожені. Головне – їх потрібно вживати щодня, навіть взимку.

Фото: Depositphotos

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