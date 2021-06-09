Понад 3 млн випадків резистентності хвороботворних мікробів до дії антибіотиків було офіційно зареєстровано Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) в 2020 році. Про це ВООЗ повідомила в своєму традиційному релізі, опублікованому 9 червня 2021 року.

Зокрема, в документі згадуються колі-інфекція (Eschtrichia coli), що демонструє опірність до третього покоління антибіотиків-цефалоспоринів і золотистий стафілокок (Staphylacoccus aureus), резистентність якого з кожним роком виходить на новий рівень.

На думку ВООЗ, це пов’язано, в першу чергу, з більш тривалими періодами госпіталізації пацієнтів.

– Судячи з усього, резистентність вища в країнах з низькими і середніми доходами, що мають обмежений доступ до сучасних антибіотиків, що ефективно діють проти цих інфекцій, – наголошується в релізі.

У своїй доповіді, опублікованій в квітні 2021 року ВООЗ повідомила, що, за її даними, жоден з понад 40 антибіотиків, які перебувають на стадії клінічних випробувань, по показав переконливою здатності пригнічувати хвороботворні бактерії.

Про це ВООЗ інформувала Глобальну систему з нагляду за стійкістю до протимікробних препаратів (GLASS).

ВООЗ закликала світову спільноту до “подальшій роботі над поліпшенням репрезентативності та якості даних по зазначеній проблемі”.

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Джерело: ВООЗ