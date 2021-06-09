В Україні на вихідних, 12 та 13 червня, працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
– Робота центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації в країні та захистити проти Covid-19 якомога більше українців. З кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей, – зазначив державний санітарний лікар Ігор Кузін.
У центрі щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ. Вакцину можуть отримати люди, яких запросили телефонним дзвінком, або ті, кому не надійшло запрошення, але вони є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.
Обрати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Щеплення здійснюють препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.
Центри масової вакцинації в Україні:
- у Львівській області – вісім центрів. З них три – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області – сім центрів. З них чотири – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області – п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області – три центри у Херсоні;
- у Чернівецькій області – два центри у Чернівцях;
- у Київській області – два центри у Броварах і Білій Церкві;
- у Києві – один центр;
- у Тернопільській – один центр в Тернополі;
- у Рівненській області – один центр в Рівному;
- у Дніпропетровській області – один центр в Дніпрі;
- у Хмельницькій області – один центр в Хмельницькому;
- у Житомирській області – один центр в Житомирі;
- у Черкаській області – один центр в Черкасах;
- у Донецькій області – один центр в Маріуполі.
Крім того, медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від коронавірусу у Києві до Міжнародного виставкового центру. Мешканці міста зможуть записатися на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем.