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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

У 13 областях України на вихідних працюватимуть 30 центрів вакцинації від Сovid-19

вакцинація від коронавірусу

В Україні на вихідних, 12 та 13 червня, працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Робота центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації в країні та захистити проти Covid-19 якомога більше українців. З кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей, – зазначив державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У центрі щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ. Вакцину можуть отримати люди, яких запросили телефонним дзвінком, або ті, кому не надійшло запрошення, але вони є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Обрати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Щеплення здійснюють препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.

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Центри масової вакцинації в Україні: 

  • у Львівській області – вісім центрів. З них три – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області – сім центрів. З них чотири – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області – п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • у Херсонській області – три центри у Херсоні;
  • у Чернівецькій області – два центри у Чернівцях;
  • у Київській області – два центри у Броварах і Білій Церкві;
  • у Києві – один центр;
  • у Тернопільській – один центр в Тернополі;
  • у Рівненській області – один центр в Рівному;
  • у Дніпропетровській області – один центр в Дніпрі;
  • у Хмельницькій області – один центр в Хмельницькому;
  • у Житомирській області – один центр в Житомирі;
  • у Черкаській області – один центр в Черкасах;
  • у Донецькій області – один центр в Маріуполі.

Крім того, медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від коронавірусу у Києві до Міжнародного виставкового центру. Мешканці міста зможуть записатися на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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