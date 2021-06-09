У мільйонів доз вакцини від Covid-19 у США закінчується термін придатності

У США вирішують, куди використати мільйони доз вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson. Адже її термін придатності закінчується у червні.
Накопичення великої кількості вакцин пов’язують з призупиненням застосування препарату Johnson&Johnson через повідомлення про небезпеку утворення тромбів. Таким чином довіра до цієї цього препарату з боку населення впала.
За даними сайту Johnson&Johnson, щонайменше 13 партій вакцини мають термін придатності до 27 червня. Вакцина має тримісячний термін зберігання, і більшість доз відправили у штати США на початку квітня разом з 11 млн доз в перший тиждень. Також у компанії є ще 100 млн готових до виправлення доз, але терміни постачання невідомі.
Нині багато країн мають потребу у вакцині, а способів поставити надлишки туди не існує, оскільки на це залишилося мало часу. Застосувати ці вакцини у США також не встигнуть.
Нещодавно ВООЗ зазначила, що дисбаланс при виробництві та розподілі вакцин створює передумови для поширення у світі нових штамів коронавірусу, а також позбавляє багатьох людей можливості дістати імунітет до коронавірусу.
Тому слід рівноправно розподіляти вакцини між країнами, що світ зміг подолати пандемію.
Джерело: The Wall Street Journal