У мільйонів доз вакцини від Covid-19 у США закінчується термін придатності

У США вирішують, куди використати мільйони доз вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson. Адже її термін придатності закінчується у червні.

Накопичення великої кількості вакцин пов’язують з призупиненням застосування препарату Johnson&Johnson через повідомлення про небезпеку утворення тромбів. Таким чином довіра до цієї цього препарату з боку населення впала.

За даними сайту Johnson&Johnson, щонайменше 13 партій вакцини мають термін придатності до 27 червня. Вакцина має тримісячний термін зберігання, і більшість доз відправили у штати США на початку квітня разом з 11 млн доз в перший тиждень. Також у компанії є ще 100 млн готових до виправлення доз, але терміни постачання невідомі.

Нині багато країн мають потребу у вакцині, а способів поставити надлишки туди не існує, оскільки на це залишилося мало часу. Застосувати ці вакцини у США також не встигнуть.