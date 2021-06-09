У США до трьох років позбавлення волі засудили колишнього фармацевта, який навмисне зіпсував 500 доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna.
46-річний Стівен Бранденбург з Графтона у грудні 2020 року навмисне вилучив флакони з речовиною з холодильної камери лікарні під час двох нічних чергувань.
Свій вчинок він пояснив тим, що скептично ставиться до вакцин загалом, зокрема до речовини від Moderna.
Водночас чоловік у лютому визнав себе винним за двома пунктами звинувачення, зокрема у спробі фальсифікації споживчих товарів з безрозсудною зневагою до ризику того, що здоров’я та життя іншої людини опиниться під загрозою.
Вакцинація проти коронавірусу
У Греції громадяни можуть отримати компенсацію від держави за шкоду, яку було їм завдано під час кампанії вакцинації.
Рішення затвердила Державна рада країни.
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