У США до трьох років позбавлення волі засудили колишнього фармацевта, який навмисне зіпсував 500 доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna.

46-річний Стівен Бранденбург з Графтона у грудні 2020 року навмисне вилучив флакони з речовиною з холодильної камери лікарні під час двох нічних чергувань.

Свій вчинок він пояснив тим, що скептично ставиться до вакцин загалом, зокрема до речовини від Moderna.

Водночас чоловік у лютому визнав себе винним за двома пунктами звинувачення, зокрема у спробі фальсифікації споживчих товарів з безрозсудною зневагою до ризику того, що здоров’я та життя іншої людини опиниться під загрозою.

Вакцинація проти коронавірусу

У Греції громадяни можуть отримати компенсацію від держави за шкоду, яку було їм завдано під час кампанії вакцинації.

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Рішення затвердила Державна рада країни.

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