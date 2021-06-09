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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Україна отримала ще понад 66 тис. доз вакцини Pfizer за кошти державного бюджету

вакцина

В Україну доставили ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech, яку закупили державним коштом.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я. Препарат закуповують через міжнародне агентство Crown Agents.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуться мобільними бригадами.

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За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

8 червня Україна також отримала партію з 117 тис. доз цієї вакцини, але в межах глобальної ініціативи COVAX. Протягом цього і на початку наступного тижня в Україну безкоштовно надійде 473 850 доз вакцини Pfizer.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцина Pfizer/BioNTech (Comirnaty) розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Вона зареєстрована в Україні та рекомендована до застосування людям від 16 років. Для ефективної дії потрібно дві дози. Інтервал – 21 день.

Детальніше про вакцину Pfizer/BioNTech читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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