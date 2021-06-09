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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Україна попросила Німеччину передати зайві дози Covid-вакцини

вакцина

У МЗС України попросили Німеччину передати зайві дози вакцини проти коронавірусу.

Про це міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба повідомив під час прес-конференції з німецьким колегою Гайко Маасом.

– Я звернувся до Гайко з проханням збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, та передання їх до України, – зазначив Дмитро Кулеба.

Водночас міністр сподівається на позитивне рішення уряду Німеччини під час розгляду цього питання.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні щеплення проти коронавірусу роблять з кінця лютого 2021 року.

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Через брак речовини у країні станом на початок червня зробили лише 1,3 млн уколів.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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