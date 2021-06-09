На планеті продовжує поширюватися коронавірус. Складною епідситуація залишається і в Україні. Попри це, країни світу починають послаблювати карантинні заходи.

З початку пандемії на планеті підтвердили понад 173,3 млн випадків коронавірусу, 3,7 млн ​​людей померло від ускладнень, спровокованих вірусом.

В Україні 9 червня зафіксували 2 218 039 випадків Covid-19, від вірусу загалом померло 51 410 пацієнтів.

Карантин в Україні та світі

Попри все ще напружену ситуацію, 9 червня всі області перейшли до зеленої зони карантину. Рівень захворюваності в Україні становить 74 на 100 тис. населення.

Послаблюють заходи і в інших країнах. У середу Франція дозволила в’їзд іноземним туристам, зокрема і з України. Однак перетин кордону можливий лише за умови вакцинації.

Читайте Вся Україна перейшла до зеленої зони карантину

Вакцинація проти коронавірусу

З вірусом країни світу борються за допомогою вакцинації. Так, за весь час у Китаї зробили понад 800 млн щеплень. Статистику опублікувала Національна комісія з охорони здоров’я КНР.

В Україні ж, за даними МОЗ, станом на 9 червня 2021 уколи отримали понад 1,3 млн громадян.

Паспорти вакцинації

У Європейському Союзі затвердили паспорти вакцинації. Рішення про цифровий Covid-сертифікат на фінальному голосуванні у Європейському парламенті підтримали 546 членів, 93 – були проти, 51 – утримався. Його запустять з 1 липня 2021 року.

На території України документ планують запустити у липні. За даними очільника Кабміну Дениса Шмигаля, нині він перебуває на стадії розробки, його запровадять після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ.

Коронавірус в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою.

У країні за добу зафіксували 1 385 випадків Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.