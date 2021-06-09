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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

В Греції вакциновані від Covid-19 громадяни отримають привілеї

маски, ресторан, карантин

В Греції вирішили ввести привілеї для громадян, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Привілеї мають намір запровадити восени.

За  новими правилами заклади громадського харчування, наприклад, зможуть відвідувати тільки вакциновані громадяни.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що перешкоджати власникам ресторанів обслуговувати тільки вакцинованих відвідувачів ніхто не буде.

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Прем’єр також нагадав про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медичних працівників. Він підкреслив, що кількість нових випадків Covid-19 і госпіталізацій в країні скорочується.

– Дуже сумно, що переважна більшість тих, хто перебуває у відділенні інтенсивної терапії, – це громадяни, які вирішили не вакцинуватися, – додав він.

Раніше у Німеччині також ввели привілеї для вакцинованих. Вони тепер зможкть без одних обмежень зустрічатися з іншими людьми, не дотримуватися самоізоляції, коли повертаються з-за кордону, ходити до магазинів і перукарень.

Європейський парламент затвердив запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. Рішення про цифровий Covid-сертифікат прийнято на заключному голосуванні.

Джерело: Euractiv

Фото: Depositphotos

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