В Греції вирішили ввести привілеї для громадян, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Привілеї мають намір запровадити восени.
За новими правилами заклади громадського харчування, наприклад, зможуть відвідувати тільки вакциновані громадяни.
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що перешкоджати власникам ресторанів обслуговувати тільки вакцинованих відвідувачів ніхто не буде.
Прем’єр також нагадав про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медичних працівників. Він підкреслив, що кількість нових випадків Covid-19 і госпіталізацій в країні скорочується.
– Дуже сумно, що переважна більшість тих, хто перебуває у відділенні інтенсивної терапії, – це громадяни, які вирішили не вакцинуватися, – додав він.
Раніше у Німеччині також ввели привілеї для вакцинованих. Вони тепер зможкть без одних обмежень зустрічатися з іншими людьми, не дотримуватися самоізоляції, коли повертаються з-за кордону, ходити до магазинів і перукарень.
Європейський парламент затвердив запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. Рішення про цифровий Covid-сертифікат прийнято на заключному голосуванні.
Джерело: Euractiv