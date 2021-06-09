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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні за добу зафіксували 1 385 випадків Covid-19

коронавірус

В Україні станом на 9 червня зафіксували 2 218 039 випадків Covid-19, а за добу – 1 385. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники.

Подолати хворобу за весь час пандемії в країні вдалося 2 108 684 людям, за останні 24 години – 6 962.

Водночас від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 51 410 пацієнтів, за добу – 77.

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Загалом в Україні провели понад 10 млн тестувань методом ПЛР, за добу – 25 344.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

  • м. Київ – 262 випадки;
  • Вінницька область – 18 випадків;
  • Волинська область – 42 випадки;
  • Дніпропетровська область – 75 випадків;
  • Донецька область – 56 випадків;
  • Житомирська область – 16 випадків;
  • Закарпатська область – 31 випадок;
  • Запорізька область – 43 випадки;
  • Івано-Франківська область – 30 випадків;
  • Київська область – 142 випадки;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 21 випадок;
  • Львівська область – 55 випадків;
  • Миколаївська область – 59 випадків;
  • Одеська область – 44 випадки;
  • Полтавська область – 41 випадок;
  • Рівненська область – 75 випадків;
  • Сумська область – 43 випадки;
  • Тернопільська область – 24 випадки;
  • Харківська область – 87 випадків;
  • Херсонська область – 68 випадків;
  • Хмельницька область – 64 випадки;
  • Черкаська область – 36 випадків;
  • Чернівецька область – 22 випадки
  • Чернігівська область – 11 випадків.

Коронавірус в Україні 9 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 8 червня, в Україні підтвердили 1 602 нових випадки Covid-19. За весь час пандемії на території країни померло 51 333 людини, за останній день  – 118.

Найбільша кількість випадків – у м. Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні за 8 червня дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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