Коронавірус в Україні 9 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на 9 червня зафіксували 2 218 039 випадків Covid-19, а за добу – 1 385. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники.

Подолати хворобу за весь час пандемії в країні вдалося 2 108 684 людям, за останні 24 години – 6 962.

Водночас від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 51 410 пацієнтів, за добу – 77.

Загалом в Україні провели понад 10 млн тестувань методом ПЛР, за добу – 25 344.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

м. Київ – 262 випадки;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 42 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 56 випадків;

Житомирська область – 16 випадків;

Закарпатська область – 31 випадок;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 30 випадків;

Київська область – 142 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 59 випадків;

Одеська область – 44 випадки;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 24 випадки;

Харківська область – 87 випадків;

Херсонська область – 68 випадків;

Хмельницька область – 64 випадки;

Черкаська область – 36 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки

Чернігівська область – 11 випадків.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 8 червня, в Україні підтвердили 1 602 нових випадки Covid-19. За весь час пандемії на території країни померло 51 333 людини, за останній день – 118.

Найбільша кількість випадків – у м. Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні за 8 червня дивіться на Фактах ICTV.