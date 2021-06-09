Коронавірус в Україні 9 червня 2021: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на 9 червня зафіксували 2 218 039 випадків Covid-19, а за добу – 1 385. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники.
Подолати хворобу за весь час пандемії в країні вдалося 2 108 684 людям, за останні 24 години – 6 962.
Водночас від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 51 410 пацієнтів, за добу – 77.
Загалом в Україні провели понад 10 млн тестувань методом ПЛР, за добу – 25 344.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
- м. Київ – 262 випадки;
- Вінницька область – 18 випадків;
- Волинська область – 42 випадки;
- Дніпропетровська область – 75 випадків;
- Донецька область – 56 випадків;
- Житомирська область – 16 випадків;
- Закарпатська область – 31 випадок;
- Запорізька область – 43 випадки;
- Івано-Франківська область – 30 випадків;
- Київська область – 142 випадки;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 55 випадків;
- Миколаївська область – 59 випадків;
- Одеська область – 44 випадки;
- Полтавська область – 41 випадок;
- Рівненська область – 75 випадків;
- Сумська область – 43 випадки;
- Тернопільська область – 24 випадки;
- Харківська область – 87 випадків;
- Херсонська область – 68 випадків;
- Хмельницька область – 64 випадки;
- Черкаська область – 36 випадків;
- Чернівецька область – 22 випадки
- Чернігівська область – 11 випадків.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 8 червня, в Україні підтвердили 1 602 нових випадки Covid-19. За весь час пандемії на території країни померло 51 333 людини, за останній день – 118.
Найбільша кількість випадків – у м. Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій областях.
Детальну статистику коронавірусу в Україні за 8 червня дивіться на Фактах ICTV.